Фанаты «Овьедо» скандировали «Puta Real Madrid» и называли премьер-министра Испании «сукиным сыном», а Винисиуса – «дураком». Ла Лига подала жалобу

Ла Лига пожаловалась на поведение фанатов «Реал Овьедо».

Клуб из Астурии проиграл мадридскому «Реалу » дома со счетом 0:3 во 2-м туре Ла Лиги. По итогам матча Ла Лига подала жалобу на поведение болельщиков хозяев в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

На этом матче фанаты «Овьедо» оскорбляли премьер-министра Испании, скандируя «Педро Санчес – сукин сын». Также они кричали «Puta Real Madrid» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «на хер «Реал» – Спортс’‘).

Болельщики хозяев также скандировали «Дурак, дурак» в адрес вингера гостей Винисиуса Жуниора .

Фанаты «Овьедо» оскорбляли Мбаппе и Винисиуса обезьяньим уханьем во время матча с «Реалом»