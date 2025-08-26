Фанаты «Овьедо» скандировали «Puta Real Madrid» и называли премьер-министра Испании «сукиным сыном», а Винисиуса – «дураком». Ла Лига подала жалобу
Ла Лига пожаловалась на поведение фанатов «Реал Овьедо».
Клуб из Астурии проиграл мадридскому «Реалу» дома со счетом 0:3 во 2-м туре Ла Лиги. По итогам матча Ла Лига подала жалобу на поведение болельщиков хозяев в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.
На этом матче фанаты «Овьедо» оскорбляли премьер-министра Испании, скандируя «Педро Санчес – сукин сын». Также они кричали «Puta Real Madrid» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «на хер «Реал» – Спортс’‘).
Болельщики хозяев также скандировали «Дурак, дурак» в адрес вингера гостей Винисиуса Жуниора.
Фанаты «Овьедо» оскорбляли Мбаппе и Винисиуса обезьяньим уханьем во время матча с «Реалом»
