Президент «Овьедо» про обезьянье уханье в адрес Винисиуса и Мбаппе: «Если найдем доказательства, примем решение о наказании. Мы против любых проявлений расизма»

В «Овьедо» пообещали наказать болельщиков за расизм.

Клуб из Астурии проиграл мадридскому «Реалу» дома со счетом 0:3 во 2-м туре Ла Лиги . Во время этого матча фанаты хозяев оскорбляли Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе обезьяньим уханьем .

«В свете поднявшегося шума мы хотим заявить, что этот клуб выступает против любых проявлений расизма и что мы уже расследуем произошедшее совместно со службой безопасности клуба и полицией.

Если мы найдем какие-либо доказательства того, что это произошло, мы примем решение о наказании, потому что не можем с этим мириться», – заявил президент «Реал Овьедо » Мартин Пелаес.

Фанаты «Овьедо» скандировали «Puta Real Madrid» и называли премьер-министра Испании «сукиным сыном», а Винисиуса – «дураком». Ла Лига подала жалобу