Голенков о списке литературы для футболистов: «Добавил бы книгу «Как научиться играть в футбол». Мне ее подарил фотограф в «Ростове»

Егор Голенков пошутил о введении списка литературы для футболистов.

– Министр спорта Дегтярев сказал, что, возможно, появится обязательный список книг для спортсменов. Если бы вы этот список составляли, какую бы книгу добавили?

– В «Ростове » работал фотограф Анатолий Михайлец, он мне подарил книгу «Как научиться играть в футбол». Наверное, ее бы добавил, – сказал смеясь форвард «Ростова» Егор Голенков .

