Голенков о списке литературы для футболистов: «Добавил бы книгу «Как научиться играть в футбол». Мне ее подарил фотограф в «Ростове»
Егор Голенков пошутил о введении списка литературы для футболистов.
– Министр спорта Дегтярев сказал, что, возможно, появится обязательный список книг для спортсменов. Если бы вы этот список составляли, какую бы книгу добавили?
– В «Ростове» работал фотограф Анатолий Михайлец, он мне подарил книгу «Как научиться играть в футбол». Наверное, ее бы добавил, – сказал смеясь форвард «Ростова» Егор Голенков.
Кудряшов о списке книг для футболистов: «Бред. Мне нравится читать, но если будут заставлять, как в школе, я не получу удовольствия»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
