Кудряшов о списке книг для футболистов: «Бред. Мне нравится читать, но если меня будут заставлять это делать, как в школе, то я не получу удовольствия»

Федор Кудряшов раскритиковал инициативу о списке литературы для футболистов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке списка книг для молодых игроков.

«Это сугубо личное каждого. Мне, например, нравится читать. Но если меня будут заставлять это делать, как в школе, то я не получу удовольствия. Для чего? Я не понимаю.

Для меня это бред», – сказал игрок 2Drots и бывший защитник сборной России.