  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кудряшов о списке книг для футболистов: «Бред. Мне нравится читать, но если меня будут заставлять это делать, как в школе, то я не получу удовольствия»
10

Кудряшов о списке книг для футболистов: «Бред. Мне нравится читать, но если меня будут заставлять это делать, как в школе, то я не получу удовольствия»

Федор Кудряшов раскритиковал инициативу о списке литературы для футболистов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке списка книг для молодых игроков.

«Это сугубо личное каждого. Мне, например, нравится читать. Но если меня будут заставлять это делать, как в школе, то я не получу удовольствия. Для чего? Я не понимаю.

Для меня это бред», – сказал игрок 2Drots и бывший защитник сборной России.

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?8816 голосов
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
книги
logoФедор Кудряшов
logoСпорт-Экспресс
logoWinline Медиалига
logo2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Пол Скоулз: «Если «МЮ» не пытался подписать Доннарумму, это преступление. Им правда нужно было проиграть «Гримсби», чтобы понять, что Онана недостаточно хорош?»
2 минуты назад
Дзюба о том, что он «более командный» игрок, чем Роналду: «Пытаюсь участвовать в любой заварухе, защитить ребят. Для меня Криштиану вообще лучший футболист, великий»
1047 минут назад
Каррагер считает «Барсу» фаворитом ЛЧ: «Она очень впечатлила меня в прошлом сезоне. Финал с «Ливерпулем» будет отличным»
38сегодня, 10:27
Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»
76сегодня, 10:06
«Барселона» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «Ман Сити» – 8-й
40сегодня, 10:06
Сегодня дедлайн нового сезона Фэнтези ЛЧ! Успейте создать команду
сегодня, 10:00
Румменигге считает, что новый формат ЛЧ интереснее прежнего: «Баварии», «Реалу», «ПСЖ», «Сити» пришлось играть в стыках – вот доказательство. Раньше все решалось после 4-го тура»
28сегодня, 09:47
«Рубин» подписал экс-хавбека «Ахмата» Швеца. Контракт – до конца сезона
15сегодня, 09:10Фото
«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть фол на Маркиньосе перед голом «Динамо» и два неназначенных пенальти
86сегодня, 08:43
Гурцкая о дерби «Динамо» и «Спартака»: «Матч показал, что это не чемпионские команды, даже не призеры. Два середняка»
38сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Семенов: «Не могу понять, что творится с тренерами «Спартака», они становятся сумасшедшими. Станкович, Тедеско и Абаскаль приходили нормальными людьми»
521 минуту назад
Де Брюйне – самый популярный игрок «Наполи» в Фэнтези ЛЧ перед матчем с «Ман Сити»
47 минут назадФэнтези
«Талалаев зарезал три команды, они потом вылетели. Мое мнение о нем не поменялось. Он мне что, сват или брат?» Канчельскис о тренере «Балтики»
8сегодня, 10:42
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
1сегодня, 10:05
«Реал» – «Марсель». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
9сегодня, 09:35
«Ювентус» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 09:28
Дивеев о российских игроках за границей: «Ты показываешь свой футбол, свою страну. На Сафонова там смотрят и понимают, что в России футбол на высоком уровне»
19сегодня, 09:24
Канчельскис о «Спартаке»: «Неясно, что там происходит. Какой-то шум, гам, крики, все у них виноваты. То судьи, то еще кто-то, все не так. Футболисты есть, а команды нет»
11сегодня, 09:03
Хавбек «Динамо» Рубенс о жизни в России: «Москва – хороший город, здесь безопасно. Могу не переживать за угрозы семье или родителям. В Бразилии все по-другому»
2сегодня, 07:55
«Атлетик» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
6сегодня, 07:40