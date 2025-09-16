Кудряшов о списке книг для футболистов: «Бред. Мне нравится читать, но если меня будут заставлять это делать, как в школе, то я не получу удовольствия»
Федор Кудряшов раскритиковал инициативу о списке литературы для футболистов.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке списка книг для молодых игроков.
«Это сугубо личное каждого. Мне, например, нравится читать. Но если меня будут заставлять это делать, как в школе, то я не получу удовольствия. Для чего? Я не понимаю.
Для меня это бред», – сказал игрок 2Drots и бывший защитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
