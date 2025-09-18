Бруно Гимараэс: «Барса» заставила меня полюбить футбол. Ямаль – один из лучших в мире, но мы играем не против Ламина, а против «Барселоны»

Бруно Гимараэс заявил, что полюбил футбол из-за «Барселоны».

Сегодня «Ньюкасл», за который выступает 27-летний полузащитник, примет каталонский клуб в матче первого тура Лиги чемпионов.

«Именно игроки «Барселоны» заставили меня полюбить футбол. Я хорошо помню Роналдиньо . Потом были Месси , Неймар , Суарес, Иньеста… С нетерпением жду игры», – сказал Бруно Гимараэс .

Он также прокомментировал тот факт, что Ламин Ямаль пропустит игру из-за травмы паха.

«Он один из лучших в мире. Но мы играем не против Ламина, а против «Барселоны». У них есть такие великолепные игроки, как Педри или Рафинья», – добавил хавбек «Ньюкасла ».

Тренер «Ньюкасла» Хау об игре с «Барселоной»: «Исторический матч, я очень воодушевлен. Жаль, что Ямаль не сыграет – обидно, что не увидишь такого игрока»