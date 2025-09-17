Флик о целях «Барсы» в ЛЧ: «Не слишком много думаю об этом, все команды хотят победить. В каждой игре нужно выкладываться полностью – мы убедились в этом в прошлом сезоне»

Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о целях «Барселоны» в Лиге чемпионов.

В четверг каталонская команда сыграет с «Ньюкаслом» на выезде в 1-м туре общего этапа турнира.

О стадионе «Ньюкасла»

«Я никогда здесь не был, но атмосфера здесь одна из лучших. Я ожидаю увидеть отличную команду, которая будет играть интенсивно и внимательно действовать на подборах. Эдди Хау – отличный тренер, они проделали отличную работу».

О желании выиграть Лигу чемпионов

«По моему опыту, в каждой игре нужно выкладываться полностью. Мы убедились в этом в прошлом сезоне. Мы многому научились и должны становиться лучше с каждым днем. Я думаю, что каждый должен показывать, насколько он хорош.

У нас молодая команда, и три игрока будут отсутствовать. Мы должны показать, на что мы способны».

О давлении

«Мы молодая, но опытная команда. Испанцы знают, каково это – играть под давлением. В прошлом сезоне мы отставали на несколько очков и сумели отыграть отставание. Мы были уверены в себе, но хорошо играть с самого начала тоже важно».

О целях команды в турнире

«Я не слишком много думаю об этом. У нас отличная команда, и каждая команда хочет выиграть Лигу чемпионов. Я чувствую, что мы в «Барсе» тоже стремимся ко всему этому. Посмотрим, что произойдет в конце сезона», – сказал главный тренер «Барселоны».