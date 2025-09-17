Флик о целях «Барсы» в ЛЧ: «Не слишком много думаю об этом, все команды хотят победить. В каждой игре нужно выкладываться полностью – мы убедились в этом в прошлом сезоне»
В четверг каталонская команда сыграет с «Ньюкаслом» на выезде в 1-м туре общего этапа турнира.
О стадионе «Ньюкасла»
«Я никогда здесь не был, но атмосфера здесь одна из лучших. Я ожидаю увидеть отличную команду, которая будет играть интенсивно и внимательно действовать на подборах. Эдди Хау – отличный тренер, они проделали отличную работу».
О желании выиграть Лигу чемпионов
«По моему опыту, в каждой игре нужно выкладываться полностью. Мы убедились в этом в прошлом сезоне. Мы многому научились и должны становиться лучше с каждым днем. Я думаю, что каждый должен показывать, насколько он хорош.
У нас молодая команда, и три игрока будут отсутствовать. Мы должны показать, на что мы способны».
О давлении
«Мы молодая, но опытная команда. Испанцы знают, каково это – играть под давлением. В прошлом сезоне мы отставали на несколько очков и сумели отыграть отставание. Мы были уверены в себе, но хорошо играть с самого начала тоже важно».
О целях команды в турнире
«Я не слишком много думаю об этом. У нас отличная команда, и каждая команда хочет выиграть Лигу чемпионов. Я чувствую, что мы в «Барсе» тоже стремимся ко всему этому. Посмотрим, что произойдет в конце сезона», – сказал главный тренер «Барселоны».