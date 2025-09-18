  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пети о «Реале»: «В ЛЧ все спорные решения в матчах с грандами вроде «Баварии» – в пользу мадридцев, иначе не бывает»
25

Пети о «Реале»: «В ЛЧ все спорные решения в матчах с грандами вроде «Баварии» – в пользу мадридцев, иначе не бывает»

Эммануэль Пети считает, что судьи помогают «Реалу».

«Если говорить о международной арене, о матчах против европейских грандов, таких как «Бавария», все спорные решения – всегда в пользу «Реала». Никогда не бывает решений не в пользу мадридцев, всегда именно так.

Что касается удаления [в игре с «Марселем»], это было просто смешно. Казалось, что ВАР пытался найти хоть что-то, чтобы оправдать Карвахаля… Это было настолько очевидно! Когда все заходит настолько далеко, то превращается в гротеск», – сказал бывший полузащитник «Барселоны», подчеркнув, что в Испании «Реал» занимает «позицию жертвы».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
logoРеал Мадрид
logoДаниэль Карвахаль
logoсудьи
logoМарсель
logoЛига чемпионов УЕФА
Ирфан Пельто
Эммануэль Пети
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoБавария
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Папен о судьях: «К «Реалу» относятся гораздо мягче, стараются все сгладить. Когда арбитр чуть ли не обнимается с Карвахалем при его удалении, возникают вопросы. Второй пенальти – это гротеск»
16сегодня, 19:41
Ротен о 2-м пенальти «Реала»: «Просто возмутительно. Всегда одно и то же, но в УЕФА не хотят реагировать. Мы предвидели, что судья будет компенсировать красную Карвахалю»
32сегодня, 19:10
Главные новости
Руководство «Реала» знает, что у Винисиуса и Алонсо не лучшие отношения. Боссы удивились, когда вингер начал матч с «Марселем» в запасе
29 минут назад
Симеоне про удаление за споры с фанатами: «Нам говорят, что о нас заботятся, но тебя оскорбляют весь матч – и ничего не сказать. Вы не представляете, каково это – терпеть оскорбления 90 минут»
2330 минут назад
У «ПСЖ» 6 побед в 6 матчах сезона – 5 в игровое время и по пенальти в Суперкубке Европы против «Тоттенхэма»
548 минут назад
Симеоне получил красную за перепалку с болельщиками «Ливерпуля» после победного гола «красных»
3756 минут назад
Футбольный Вордли: угадайте клубы РПЛ – из букв на экране. Вспомните всех – от «Спартака» до «Анжи»
58 минут назадТесты и игры
«Ливерпуль» выиграл 5 матчей подряд после поражения в игре за Суперкубок Англии
1258 минут назад
«Ливерпуль» одержал все 5 побед в сезоне благодаря голам после 80-й минуты
4158 минут назад
«Бавария» обыграла «Челси» 4 раза подряд после поражения в финале ЛЧ в 2012-м
24сегодня, 21:05
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» вырвал победу у «Атлетико», «Бавария» победила «Челси», «ПСЖ» разгромил «Аталанту», «Интер» обыграл «Аякс»
817сегодня, 20:58
«Ливерпуль» на 92-й вырвал победу у «Атлетико» в ЛЧ – 3:2! Робертсон забил на 4-й минуте, Салах – на 6-й‭, Льоренте сделал дубль
90сегодня, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Симеоне жаловался резервному судье на фанатов «Ливерпуля», показывавших ему средний палец
3 минуты назадФото
Палмер про 1:3 с «Баварией»: «Челси» заслуживал большего. Мы хорошо выступили, но упустили свои шансы. Три пропущенных гола – наша собственная вина»
213 минут назад
Киву о 2:0: «Интер» пытался нейтрализовать сильные стороны «Аякса». Я хотел придерживаться схемы 3-5-2 и не нанести ущерба команде, которая и так была сильна»
14 минут назад
Льоренте о дубле «Ливерпулю»: «Я думал о трех очках и победе. Сегодня два гола не особо помогли – «Атлетико» нужно решить проблемы»
822 минуты назад
Энрике о 4:0 с «Аталантой»: «Очень хороший матч, «ПСЖ» заслужил победу. О пенальти Барколя мы должны спросить его, а не тренера»
229 минут назад
Хвича признан лучшим игроком матча с «Аталантой». Вингер «ПСЖ» забил гол на 39-й
236 минут назад
Ван Дейк с победным голом на 92-й признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» – «Атлетико»
743 минуты назад
Кейн – лучший игрок матча с «Челси» в ЛЧ. Форвард «Баварии» сделал дубль
647 минут назад
У «Атлетико» 2 поражения, 2 ничьих и 1 победа в 5 матчах сезона
450 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Суонси» принимает «Ноттингем Форест»
959 минут назадLive