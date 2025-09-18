Пети о «Реале»: «В ЛЧ все спорные решения в матчах с грандами вроде «Баварии» – в пользу мадридцев, иначе не бывает»
Эммануэль Пети считает, что судьи помогают «Реалу».
«Если говорить о международной арене, о матчах против европейских грандов, таких как «Бавария», все спорные решения – всегда в пользу «Реала». Никогда не бывает решений не в пользу мадридцев, всегда именно так.
Что касается удаления [в игре с «Марселем»], это было просто смешно. Казалось, что ВАР пытался найти хоть что-то, чтобы оправдать Карвахаля… Это было настолько очевидно! Когда все заходит настолько далеко, то превращается в гротеск», – сказал бывший полузащитник «Барселоны», подчеркнув, что в Испании «Реал» занимает «позицию жертвы».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости