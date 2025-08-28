Мюллер об исполнении пенальти: «Я перестал быть главным пенальтистом в «Баварии», с годами моя реализация снизилась. Левандовски скопировал мою технику и усовершенствовал ее»

Томас Мюллер рассказал, как Роберт Левандовски скопировал его технику пенальти.

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» забил первый гол в МЛС в игре с «Сент-Луис Сити» (3:2), реализовав пенальти в добавленное время на 104-й минуте.

«Были причины, по которым я перестал быть главным пенальтистом в «Баварии». С годами мой процент реализации пенальти несколько снизился. Думаю, в какой-то момент я перестарался с техникой.

У Левандовского все было наоборот. Он скопировал мою технику и усовершенствовал ее. Он также перехитрил вратарей, но забивал с пенальти еще увереннее.

Конечно, я продолжал отрабатывать пенальти. Я не должен был быть первым пенальтистом «Ванкувера », так как Брайан Уайт уже реализовал первый удар. Но, как опытный игрок, я считаю себя ответственным за это, и именно поэтому я исполнил пенальти», – сказал Мюллер .