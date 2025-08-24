Мюллер забил 1-й гол в МЛС – в 2-м матче. Хавбек «Ванкувера» реализовал пенальти на 90+14

Томас Мюллер забил первый гол в МЛС.

Хавбек «Ванкувер Уайткэпс» стал автором победного мяча в игре с «Сент-Луис Сити» (3:2), реализовав пенальти в добавленное время на 104-й минуте.

35-летний немец отличился во втором матче в МЛС. В дебютной игре Мюллер вышел на замену против «Хьюстон Динамо» (1:1) на 61-й минуте.

Экс-игрок «Баварии» перешел в «Ванкувер» в начале августа свободным агентом.