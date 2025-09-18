Хавбек «Краснодара» Дуглас: «Чемпионаты России и Франции на одном уровне. И там, и здесь игроки очень высокого качества – я не вижу особой разницы»
Дуглас Аугусто сравнил уровень чемпионатов России и Франции.
Ранее хавбек «Краснодара» выступал за «Нант» в Лиге 1.
«По тем играм, которые я провел, могу уверенно сказать, что российский чемпионат также очень сильный и очень похож на французский в этом плане.
Я бы точно не ставил российский чемпионат ниже французского, скорее они на одном уровне. И там, и здесь есть игроки очень высокого уровня и качества, поэтому особой разницы я не вижу», – сказал Дуглас Аугусто.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
