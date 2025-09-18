Хавбек «Краснодара» Дуглас: «Чемпионаты России и Франции на одном уровне. И там, и здесь игроки очень высокого качества – я не вижу особой разницы»

Дуглас Аугусто сравнил уровень чемпионатов России и Франции.

Ранее хавбек «Краснодара » выступал за «Нант » в Лиге 1.

«По тем играм, которые я провел, могу уверенно сказать, что российский чемпионат также очень сильный и очень похож на французский в этом плане.

Я бы точно не ставил российский чемпионат ниже французского, скорее они на одном уровне. И там, и здесь есть игроки очень высокого уровня и качества, поэтому особой разницы я не вижу», – сказал Дуглас Аугусто .

