  • Хавбек «Краснодара» Дуглас: «Чемпионаты России и Франции на одном уровне. И там, и здесь игроки очень высокого качества – я не вижу особой разницы»
2

Хавбек «Краснодара» Дуглас: «Чемпионаты России и Франции на одном уровне. И там, и здесь игроки очень высокого качества – я не вижу особой разницы»

Дуглас Аугусто сравнил уровень чемпионатов России и Франции.

Ранее хавбек «Краснодара» выступал за «Нант» в Лиге 1.

«По тем играм, которые я провел, могу уверенно сказать, что российский чемпионат также очень сильный и очень похож на французский в этом плане.

Я бы точно не ставил российский чемпионат ниже французского, скорее они на одном уровне. И там, и здесь есть игроки очень высокого уровня и качества, поэтому особой разницы я не вижу», – сказал Дуглас Аугусто.

Хавбек «Краснодара» Дуглас не согласен с удалением Диего Косты в матче с «Акроном»: «Это часть футбола. Едва ли он заслуживал красной»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
