Хавбек «Краснодара» Дуглас не согласен с удалением Диего Косты в матче с «Акроном»: «Это часть футбола. Едва ли он заслуживал красной»

Дуглас Соарес не понял, почему Диего Косту удалили в игре с «Акроном» (2:1).

На 83-й минуте защитник «быков» Диего Энрике Коста схватил за плечо Дмитрия Пестрякова и помешал тому убежать к воротам.

Главный судья Ранэль Зияков позволил продолжить игру, но затем проконсультировался с видеоассистентом и изучил повтор, после чего принял решение удалить футболиста «Краснодара». Изучение эпизода заняло около 5 минут.

«Тот фол, который совершил Диего, это нормальное развитие событий. На мой взгляд, это часть игры, часть футбола. Да, в таких ситуациях надо играть аккуратнее, но едва ли он заслуживал красной карточки.

Нам остается настраиваться на следующие матчи и быть в них еще сильнее», – сказал Дуглас.