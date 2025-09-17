Мурад Мусаев: «Крылья» были первые в таблице, они нас обыграли в Краснодаре. Важно было победить. Очень сложная игра, в концовке поджали нас»
– Насколько эта победа облегчает задачу выхода из группы с первого места?
– Важно было победить. «Крылья» были первые в турнирной таблице, они нас обыграли в Краснодаре. Конечно, мы хотели бы выйти на первое место.
Хотим не разделять турниры: есть каждый матч, его надо играть максимально и стараться выиграть. У нас это получилось, но игра была очень сложная.
«Крылья Советов» – хороший соперник. В концовке поджали нас.
Перрен и Козлов давно не играли, сейчас сыграли 90 минут, у Ленини достаточно плотный график. Немного не по плану пошла замена из‑за того, что центральный защитник Стежко ударился головой и попросил замену. Поэтому еще одной нам не хватило в среднюю часть поля.
Ничего, ребята – молодцы, выиграли. До «Зенита» еще есть три дня, восстановимся, и все хорошо, – сказал главный тренер «Краснодара».