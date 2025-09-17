  • Спортс
  • Мурад Мусаев: «Крылья» были первые в таблице, они нас обыграли в Краснодаре. Важно было победить. Очень сложная игра, в концовке поджали нас»
Мурад Мусаев доволен победой над «Крыльями Советов» (2:1) в FONBET Кубке России.

– Насколько эта победа облегчает задачу выхода из группы с первого места?

– Важно было победить. «Крылья» были первые в турнирной таблице, они нас обыграли в Краснодаре. Конечно, мы хотели бы выйти на первое место.

Хотим не разделять турниры: есть каждый матч, его надо играть максимально и стараться выиграть. У нас это получилось, но игра была очень сложная.

«Крылья Советов» – хороший соперник. В концовке поджали нас.

Перрен и Козлов давно не играли, сейчас сыграли 90 минут, у Ленини достаточно плотный график. Немного не по плану пошла замена из‑за того, что центральный защитник Стежко ударился головой и попросил замену. Поэтому еще одной нам не хватило в среднюю часть поля.

Ничего, ребята – молодцы, выиграли. До «Зенита» еще есть три дня, восстановимся, и все хорошо, – сказал главный тренер «Краснодара».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
