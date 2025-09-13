Мусаев об открытии аэропорта в Краснодаре: «Теперь дорога вместо четырех дней будет занимать два. Мы набрали огромное количество очков на выезде, когда он был закрыт»

Мурад Мусаев высказался об открытии аэропорта в Краснодаре.

Работа аэропорта возобновилась 11 сентября. До этого воздушные суда не обслуживались там три с половиной года.

– Радует ли команду открытие аэропорта в Краснодаре?

– Мы обсуждали это. Теперь дорога вместо четырех дней будет занимать два дня. Будем улетать за день до игры.

Но надо признать, что команда и так сделала фантастическую работу. С закрытым аэропортом мы на выезде набрали огромное количество очков. Мы спокойны. В [открытии аэропорта] есть небольшой плюс. Дайте хотя бы полетим разок, а потом поделюсь впечатлениями, – сказал главный тренер «Краснодара ».