Мусаев об открытии аэропорта в Краснодаре: «Теперь дорога вместо четырех дней будет занимать два. Мы набрали огромное количество очков на выезде, когда он был закрыт»
Мурад Мусаев высказался об открытии аэропорта в Краснодаре.
Работа аэропорта возобновилась 11 сентября. До этого воздушные суда не обслуживались там три с половиной года.
– Радует ли команду открытие аэропорта в Краснодаре?
– Мы обсуждали это. Теперь дорога вместо четырех дней будет занимать два дня. Будем улетать за день до игры.
Но надо признать, что команда и так сделала фантастическую работу. С закрытым аэропортом мы на выезде набрали огромное количество очков. Мы спокойны. В [открытии аэропорта] есть небольшой плюс. Дайте хотя бы полетим разок, а потом поделюсь впечатлениями, – сказал главный тренер «Краснодара».
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости