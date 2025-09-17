Быстров против совмещения постов Карпиным: «Все здравомыслящие понимают это. Хорош уже. Допустим, «Динамо» борется за 1-е место, а он вызывает в сборную игроков соперника»
Владимир Быстров высказался против совмещения постов Валерием Карпиным.
«Пора заканчивать эти совмещения сборной и клуба, чтобы избегать двойных стандартов. Допустим, «Динамо» борется за первое место, а Карпин вызывает в сборную и нагружает футболистов соперника, а своих бережет. Это мешает и сборной, и клубу.
Все здравомыслящие люди в нашем футболе это понимают. Ну хорош уже! И это должно исходить не от нас, не от болельщиков, а от руководства РФС», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «О, родной футбол!»
