Быстров против совмещения постов Карпиным: «Все здравомыслящие понимают это. Хорош уже. Допустим, «Динамо» борется за 1-е место, а он вызывает в сборную игроков соперника»

Владимир Быстров высказался против совмещения постов Валерием Карпиным.

«Пора заканчивать эти совмещения сборной и клуба, чтобы избегать двойных стандартов. Допустим, «Динамо » борется за первое место, а Карпин вызывает в сборную и нагружает футболистов соперника, а своих бережет. Это мешает и сборной, и клубу.

Все здравомыслящие люди в нашем футболе это понимают. Ну хорош уже! И это должно исходить не от нас, не от болельщиков, а от руководства РФС », – сказал бывший полузащитник сборной России.