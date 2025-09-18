  • Спортс
  • Салах забил 48-й гол в ЛЧ и делит 12-е место в истории с Шевченко и Златаном. Рекорд у Роналду – 140
32

Салах забил 48-й гол в ЛЧ и делит 12-е место в истории с Шевченко и Златаном. Рекорд у Роналду – 140

Мохамед Салах догнал Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича по голам в ЛЧ.

Вчера нападающий «Ливерпуля» забил «Атлетико» (3:2) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Этот гол стал для египтянина 48-м в турнире. Теперь Салах делит 12-е место по голам в Лиге чемпионов с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем.

Рекорд удерживает Криштиану Роналду – 140 голов.

Список лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов:

1. Криштиану Роналду – 140 голов (183 матча)

2. Лионель Месси – 129 голов (163 матча)

3. Роберт Левандовски – 105 голов (133 матча)

4. Карим Бензема – 90 голов (152 матча)

5. Рауль – 71 гол (142 матча)

6-7. Килиан Мбаппе – 57 голов (88 матчей)

6-7. Томас Мюллер – 57 голов (163 матча)

8. Руд ван Нистелрой – 56 голов (73 матча)

9. Тьерри Анри – 50 голов (112 матчей)

10-11. Эрлинг Холанд – 49 голов (48 матчей)

10-11.Альфредо Ди Стефано – 49 голов (58 матчей)

12-14. Мохамед Салах – 48 голов (89 матчей)

12-14. Андрей Шевченко – 48 голов (100 матчей)

12-14. Златан Ибрагимович – 48 голов (124 матча).

«Ливерпуль» – бог концовок! Теперь на 92-й дожали «Атлетико»: Арне-тайм!

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт УЕФА
