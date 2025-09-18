Салах забил 48-й гол в ЛЧ и делит 12-е место в истории с Шевченко и Златаном. Рекорд у Роналду – 140
Вчера нападающий «Ливерпуля» забил «Атлетико» (3:2) в матче общего этапа Лиги чемпионов.
Этот гол стал для египтянина 48-м в турнире. Теперь Салах делит 12-е место по голам в Лиге чемпионов с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем.
Рекорд удерживает Криштиану Роналду – 140 голов.
Список лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов:
1. Криштиану Роналду – 140 голов (183 матча)
2. Лионель Месси – 129 голов (163 матча)
3. Роберт Левандовски – 105 голов (133 матча)
4. Карим Бензема – 90 голов (152 матча)
5. Рауль – 71 гол (142 матча)
6-7. Килиан Мбаппе – 57 голов (88 матчей)
6-7. Томас Мюллер – 57 голов (163 матча)
8. Руд ван Нистелрой – 56 голов (73 матча)
9. Тьерри Анри – 50 голов (112 матчей)
10-11. Эрлинг Холанд – 49 голов (48 матчей)
10-11.Альфредо Ди Стефано – 49 голов (58 матчей)
12-14. Мохамед Салах – 48 голов (89 матчей)
12-14. Андрей Шевченко – 48 голов (100 матчей)
12-14. Златан Ибрагимович – 48 голов (124 матча).
