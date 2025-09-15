1

Салах – рекордсмен «Ливерпуля» по забитым пенальти (35) в чемпионате Англии

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах реализовал 11-метровый в матче АПЛ с «Бернли» (1:0).

Египтянин забил 35-й пенальти за мерсисайдцев в чемпионатах Англии и побил рекорд Билли Лидделла, на счету которого 34 гола с точки.

Салах забил 188-й гол в АПЛ и вышел на 4-е место в списке бомбардиров в истории лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
рекорды
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот про 1:0 с «Бернли»: «Когда нам дали пенальти, я был в шоке, а потом счастлив, что Салах забил. Сложно создать много моментов против команды, которая играет в своей штрафной»
27вчера, 15:56
Ван Дейк об 1:0: «Ливерпуль» заслуженно победил, но на месте «Бернли» было бы обидно пропустить с пенальти. Это могла быть ничья»
11вчера, 15:30
«Ливерпуль» вырвал победу у «Бернли» – 1:0! Салах забил с пенальти на 95-й, Угочукву удалили
93вчера, 14:56
Главные новости
Проверьте, как вы разбираетесь в европейском футболе – в Пикере Спортса’’ в телеграме
вчера, 23:00Тесты и игры
«МЮ» при Амориме выступает в АПЛ хуже всех остальных 16 клубов, игравших в обоих сезонах. Манкунианцы набрали 31 очко в 31 матче и пропустили на 13 голов больше, чем забили
62вчера, 21:48
Флик про 6:0 с «Валенсией»: «Барселона» сыграла великолепно на всех позициях. Идеальные три очка. Все бились и получали удовольствие на поле»
17вчера, 21:34
«Барселона» обыграла «Валенсию» 6:0, 5:0 и 7:1 в 2025 году. Каталонцы впервые с 2010-го забили одному сопернику 18+ голов за год
37вчера, 21:22
До старта Лиги чемпионов – 2 дня. У вас все меньше времени на сбор команды в Основе Спортса’’
вчера, 21:10Тесты и игры
У «Барселоны» 3 победы и ничья с начала сезона. Команда Флика отстает от «Реала» на 2 очка
60вчера, 20:59
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 6 голов «Валенсии», «Осасуна» победила «Райо», «Бетис» сыграл вничью с «Леванте»
95вчера, 20:54
«Барселона» разнесла «Валенсию» – 6:0! Левандовски, Фермин и Рафинья сделали дубли, у Рэшфорда ассист, у Ольмо две голевые
418вчера, 20:53
Челестини после 0:1 с «Ростовом»: «Ошибка Акинфеева – ошибка тренера, я просил его так играть. Игорю нравится такой футбол»
19вчера, 20:51
Аморим про «МЮ»: «Не собираюсь менять философию, если боссы хотят ее изменить – надо менять тренера. Мы играем лучше, но результаты этого не отражают. Я страдаю больше фанатов»
70вчера, 20:51
Ко всем новостям
Последние новости
Круговой об ошибке Акинфеева в матче с «Ростовом»: «Не нужно делать акцент на Игоре – все ошибаются, это футбол»
10 минут назад
Осинькин о 0:2 с «Крыльями»: «Сочи» играет очень медленно. Команда только формируется»
38 минут назад
У Тикнизяна 1-е голевое действие за «Црвену Звезду» – в 9-м матче: ассист против «Железничар Панчево»
56 минут назад
Газзаев о «Балтике» и 0:0 с «Зенитом»: «Для команды Талалаева нет авторитетов! Показывают прочную игру, виден свой стиль»
1сегодня, 01:44
Адиев о 2:0 с «Сочи»: «Крылья» немного потеряли игровой тонус из‑за паузы на матчи сборных. Было много длинных передач, не успевали в подборах»
сегодня, 01:32
Три игрока «Барсы» с дублями в матче Ла Лиги впервые за 8 лет. В 2018-м по 2 гола забили трое из «Реала»
1сегодня, 01:18
Карточку новичка Месси из коллекции Panini сезона-2004/05 продали за рекордные 1,5 млн долларов
8вчера, 22:05
Аллегри после 1:0 с «Болоньей»: «Милану» нужно работать над игрой в обороне, наша цель – вернуться в ЛЧ. Меньян вряд ли сыграет с «Удинезе» – его икроножная мышца вызывает опасения»
3вчера, 21:59
Рафинья и Левандовски – первые в истории Ла Лиги одноклубники, забившие по 2 гола после выхода на замену
2вчера, 21:58
Кин о Шоу при 1-м голе «Сити»: «Он годами избегает наказания за убийства – недопустимо, когда футболиста сборной с сотней матчей за плечами так обыгрывают. «МЮ» уступает, но уходит с поля без единой желтой»
9вчера, 21:58