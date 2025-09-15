Салах – рекордсмен «Ливерпуля» по забитым пенальти (35) в чемпионате Англии

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах реализовал 11-метровый в матче АПЛ с «Бернли» (1:0).

Египтянин забил 35-й пенальти за мерсисайдцев в чемпионатах Англии и побил рекорд Билли Лидделла, на счету которого 34 гола с точки.

Салах забил 188-й гол в АПЛ и вышел на 4-е место в списке бомбардиров в истории лиги