Компани о Кейне: «Посмотрите, как он работает без мяча, прессингует, помогает команде. Нужно много работать, чтобы достичь его уровня»
Венсан Компани высоко отозвался об игре Харри Кейна.
Форвард «Баварии» сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Челси» (3:1).
«Мне не нужно много говорить о том, что все и так видят. Могу сказать лишь одно: посмотрите, как он работает без мяча. Посмотрите, как он прессингует, помогает команде, возвращает мяч. Если он тратит столько сил, для него важно получать вознаграждение и моменты для голов.
Мы можем говорить о таланте и мастерстве, но я выделяю именно эти качества, потому что нужно много и упорно работать, чтобы достичь его уровня», – сказал тренер «Баварии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
