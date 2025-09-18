  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Компани о Кейне: «Посмотрите, как он работает без мяча, прессингует, помогает команде. Нужно много работать, чтобы достичь его уровня»
2

Компани о Кейне: «Посмотрите, как он работает без мяча, прессингует, помогает команде. Нужно много работать, чтобы достичь его уровня»

Венсан Компани высоко отозвался об игре Харри Кейна.

Форвард «Баварии» сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Челси» (3:1).

«Мне не нужно много говорить о том, что все и так видят. Могу сказать лишь одно: посмотрите, как он работает без мяча. Посмотрите, как он прессингует, помогает команде, возвращает мяч. Если он тратит столько сил, для него важно получать вознаграждение и моменты для голов.

Мы можем говорить о таланте и мастерстве, но я выделяю именно эти качества, потому что нужно много и упорно работать, чтобы достичь его уровня», – сказал тренер «Баварии».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
logoХарри Кейн
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейн – лучший англичанин по голевым действиям (53) в ЛЧ. Он побил рекорд Бекхэма
13сегодня, 02:30
Кейн – 3-й игрок в истории ЛЧ, забивший 20+ голов за два разных клуба. Ранее это удавалось Роналду и Неймару
11вчера, 22:29
Кейн о 3:1 с «Челси»: «Это был тяжелый матч против сильной команды, но «Баварии» удалось включиться с самого начала. Во втором тайме они устали, а мы этим воспользовались»
4вчера, 22:09
Главные новости
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? Узнайте в Кубке огня
30 минут назадТесты и игры
Победы «Баварии», «Ливерпуля» и «ПСЖ», «Зенит» уже в плей-офф Кубка, Путин наградил Мирру и Шнайдер, Моуринью возглавит «Бенфику», Трент выбыл на 6-8 недель и другие новости
5сегодня, 06:10
Владимир Быстров: «Динамо» не место для экспериментов! Карпина взяли, чтобы выигрывал титулы, а не шатался, как с «Ростовом», в середине таблицы»
15сегодня, 05:57
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»
32сегодня, 05:20
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА сыграет с «Балтикой», «Спартак» против «Ростова»
530сегодня, 05:03
«Ювентус» и «Боруссия» – принципиальные соперники с финала 1997-го. Вспомните, кто играл за оба клуба?
сегодня, 03:50Тесты и игры
39-летний Нойер – самый возрастной игрок «Баварии» в ЛЧ. Он побил рекорд Маттеуса
17сегодня, 03:48
Экс-судья Бурруль о Гризманне при 1-м голе «Атлетико»: «Он не был в офсайде – мяч катился в другую сторону, и это его спасает»
17сегодня, 03:18
Кейн – лучший англичанин по голевым действиям (53) в ЛЧ. Он побил рекорд Бекхэма
13сегодня, 02:30
Мареска считает, что Та следовало удалить в 1-м тайме за фол на Педро: «Когда кто-то хочет не сыграть в мяч, а просто ударить соперника, это красная, я считаю. Но судьям нужно увидеть кровь»
17вчера, 22:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Спортинг» – «Кайрат». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
14 минуты назад
«Талалаев творит магию, но топ-клубы ищут каких-то кудесников и волшебников за бугром». Даев о тренере «Балтики»
414 минут назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
335 минут назад
Рапопорт о Жерсоне: «Стоит тех денег, что «Зенит» за него заплатил, но у бразильцев всегда сложности с адаптацией»
145 минут назад
«Манчестер Сити» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
458 минут назад
«Байер» – «Копенгаген». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
сегодня, 05:44
Для Джикии переход в «Антальяспор» – вызов: «В 31 год впервые попробовал себя в зарубежном чемпионате — все в новинку»
4сегодня, 05:33
«Спартак» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
8сегодня, 04:55
Тюрам о 2:0: «Аякс» атакующая команда, но «Интер» проявил терпение и сильно не раскрывался. Знали, что нужно отреагировать на поражение от «Юве»
сегодня, 04:43
Робертсон о своем голе «Атлетико» рикошетом: «Отличное завершение, дайте мне премию Пушкаша!»
13сегодня, 04:23