Тюрам о 2:0: «Аякс» атакующая команда, но «Интер» проявил терпение и сильно не раскрывался. Знали, что нужно отреагировать на поражение от «Юве»
Маркус Тюрам оценил гостевую победу над «Аяксом» (2:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.
Форвард «Интера» сделал дубль в этом матче.
«Спасибо Чалханоглу, он дважды здорово подал угловые. Мы провели отличный матч и не пропустили – такая задача и ставилась. Мы довольны. Знали, что нужно отреагировать на поражение от «Ювентуса», и мы сделали это», – сказал Тюрам.
«Мы знали, что «Аякс» очень атакующая команда, которая очень хорошо играет с мячом. Поэтому нам нужно было проявить терпение и не раскрываться слишком сильно – именно так мы и поступили», – добавил Тюрам.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
