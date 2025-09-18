Тюрам о 2:0: «Аякс» атакующая команда, но «Интер» проявил терпение и сильно не раскрывался. Знали, что нужно отреагировать на поражение от «Юве»

Маркус Тюрам оценил гостевую победу над «Аяксом» (2:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

Форвард «Интера » сделал дубль в этом матче.

«Спасибо Чалханоглу, он дважды здорово подал угловые. Мы провели отличный матч и не пропустили – такая задача и ставилась. Мы довольны. Знали, что нужно отреагировать на поражение от «Ювентуса », и мы сделали это», – сказал Тюрам.

«Мы знали, что «Аякс » очень атакующая команда, которая очень хорошо играет с мячом. Поэтому нам нужно было проявить терпение и не раскрываться слишком сильно – именно так мы и поступили», – добавил Тюрам .