Киву о 2:0: «Интер» пытался нейтрализовать сильные стороны «Аякса». Я хотел придерживаться схемы 3-5-2 и не нанести ущерба команде, которая и так была сильна»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Аяксом».

Итальянская команда выиграла матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.

«Мы пытались нейтрализовать сильные стороны «Аякса », в том числе их пасы в последней трети поля, и позволяли им отдавать мяч только в тех зонах, где нам было комфортно. Мы старались оставаться на их половине поля, отбирать мяч как можно быстрее и сразу же делать вертикальные передачи. Все прошло хорошо.

Я действительно хотел придерживаться схемы 3-5-2, потому что это то, что команда умеет делать. Мы просто хотели добавить кое-что, но прежде всего вновь обрести душевную силу и уверенность, которых нам так не хватало.

Я продолжаю идти своим путем, стараясь не нанести ущерба команде, которая и так была сильна».

Об Эспозито

«Как я уже говорил несколько недель назад, он нападающий, который будет радовать «Интер» и сборную Италии еще долгое время», – сказал Киву .