У «Интера» 4 победы, 3 поражения и 1 ничья в 8 матчах при Киву
«Интер» выиграл четыре из восьми матчей при Кристиане Киву.
Сегодня миланский клуб обыграл «Аякс» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Под руководством румынского тренера «нерадзурри» одержали еще три победы – над «Урава Ред Даймондс» (2:1) и «Ривер Плейт» (2:0) на клубном чемпионате мира, а также над «Торино» в Серии А (5:0).
Также «Интер» потерпел 3 поражения – от «Флуминенсе» (0:2), «Удинезе» (1:2) и «Ювентуса» (3:4) и сыграл вничью с «Монтерреем» (1:1).
21 сентября миланцы сыграют с «Сассуоло» в 4-м туре Серии А.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
