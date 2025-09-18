  • Спортс
  • Льоренте о дубле «Ливерпулю»: «Я думал о трех очках и победе. Сегодня два гола не особо помогли – «Атлетико» нужно решить проблемы»
8

Льоренте о дубле «Ливерпулю»: «Я думал о трех очках и победе. Сегодня два гола не особо помогли – «Атлетико» нужно решить проблемы»

Маркос Льоренте отреагировал на поражение «Атлетико» от «Ливерпуля».

Мерсисайдцы одолели мадридцев (3:2) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Эндрю Робертсон открыл счет на 4-й минуте. Мохамед Салах отличился на 6-й. Затем Льоренте сравнял счет в матче, сделав дубль.

На 92-й Вирджил ван Дейк забил гол, принеся победу «красным».

«Гол ван Дейка мог случиться. А вот два таких быстрых гола не должны были произойти.

Таков футбол. Это первый матч Лиги чемпионов, и нам еще предстоит долгий путь.

«Ливерпуль» – отличный соперник. Они легко нас обошли, и нам нужно постараться решить эти проблемы.

Я думал о трех очках и победе. Сегодня два гола не особо помогли», – сказал полузащитник «Атлетико».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
