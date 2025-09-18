Льоренте о дубле «Ливерпулю»: «Я думал о трех очках и победе. Сегодня два гола не особо помогли – «Атлетико» нужно решить проблемы»
Маркос Льоренте отреагировал на поражение «Атлетико» от «Ливерпуля».
Мерсисайдцы одолели мадридцев (3:2) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Эндрю Робертсон открыл счет на 4-й минуте. Мохамед Салах отличился на 6-й. Затем Льоренте сравнял счет в матче, сделав дубль.
На 92-й Вирджил ван Дейк забил гол, принеся победу «красным».
«Гол ван Дейка мог случиться. А вот два таких быстрых гола не должны были произойти.
Таков футбол. Это первый матч Лиги чемпионов, и нам еще предстоит долгий путь.
«Ливерпуль» – отличный соперник. Они легко нас обошли, и нам нужно постараться решить эти проблемы.
Я думал о трех очках и победе. Сегодня два гола не особо помогли», – сказал полузащитник «Атлетико».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости