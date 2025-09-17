«Атлетико» пропустил 2 гола в первые 6 минут впервые при Симеоне, а также в матче ЛЧ
«Атлетико» впервые при Диего Симеоне пропустил два гола в первые шесть минут.
Мадридцы играют в гостях с «Ливерпулем» (0:2, первый тайм) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Эндрю Робертсон открыл счет на 4-й минуте. Мохамед Салах отличился на 6-й.
По данным Opta, ранее «Атлетико» никогда не пропускал 2 гола за первые 6 минут игры ни за время работы Диего Симеоне, ни в целом в Лиге чемпионов.
