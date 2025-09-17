«Атлетико» пропустил 2 гола в первые 6 минут впервые при Симеоне, а также в матче ЛЧ

«Атлетико» впервые при Диего Симеоне пропустил два гола в первые шесть минут.

Мадридцы играют в гостях с «Ливерпулем » (0:2, первый тайм) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Эндрю Робертсон открыл счет на 4-й минуте. Мохамед Салах отличился на 6-й.

По данным Opta, ранее «Атлетико » никогда не пропускал 2 гола за первые 6 минут игры ни за время работы Диего Симеоне, ни в целом в Лиге чемпионов.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.