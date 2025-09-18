У «Атлетико» 2 поражения, 2 ничьих и 1 победа в 5 матчах сезона

«Атлетико» выиграл лишь один из пяти матчей сезона.

Сегодня команда Диего Симеоне уступила «Ливерпулю» со счетом 2:3 в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В 5 матчах текущего сезона мадридцы потерпели два поражения, два раза сыграли вничью и одержали одну победу.

21 сентября «Атлетико» встретится с «Мальоркой» в Ла Лиге.