У «Зенита» 5 побед и 2 ничьих в 7 последних матчах. Дальше – выезд к «Краснодару»

Серия «Зенита» без поражений насчитывает 7 матчей.

Команда Сергея Семака сегодня одолела «Ахмат» (2:1) в FONBET Кубке России.

Начиная с 12 августа петербуржцы одержали пять побед и два раза сыграли вничью. 21 сентября они сыграют в гостях у «Краснодара» в Мир РПЛ .

«Зенит» обыграл «Ахмат» – 2:1. Соболев сделал дубль, первый гол Александра отменили после ВАР из-за офсайда