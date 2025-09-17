Ларионов о «Зените»: «Найдет свою игру, будет показывать хороший футбол, как и СКА. Семак в поиске, сезон длинный, это не спринт – марафон»

Игорь Ларионов оценил игру «Зенита» в текущем сезоне.

Команда под руководством Сергея Семака принимает «Ахмат» (1:0, второй тайм) в 4-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Какие у вас ожидания от матча «Зенит» – «Ахмат»?

– Надеюсь, что будет интересная игра. Судя по оценкам экспертов, ожидается много голов, поэтому хочу увидеть сегодня яркий футбол.

– Бывали ли вы раньше на «Газпром Арене»? И как вам сегодняшняя атмосфера?

– Это третья игра для меня, я был на игре со «Спартаком» и с ЦСКА. Атмосфера просто фантастическая, потому что арена феноменальная.

– У СКА, как и у «Зенита» не очень удачный старт сезона. Чтобы вы пожелали «Зениту»?

– Сезон очень длинный, это не спринт, это марафон. На самом деле терпение очень важно. Команда СКА практически обновилась, потому нам очень важно пошагово идти к тому, что хотим видеть.

То же самое и «Зенитом», исходя из разговоров Сергея Семака, он тоже в поиске. Я не сомневаюсь, что команда найдет свою игру и будет показывать хороший футбол, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.