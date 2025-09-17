Облак об «Атлетико» в ЛЧ: «Мечтаю победить каждый год – мне это еще не удавалось, но я считаю это возможным. Нельзя сомневаться ни на секунду»

Ян Облак считает возможной победу «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Сегодня мадридская команда сыграет на выезде с «Ливерпулем» 1-м туре общего этапа турнира. Для Облака этот матч станет 500-м в составе «Атлетико».

– Чего вы ожидаете от еврокубков в этом году?

– Каждый год, когда начинается Лига чемпионов, я мечтаю выиграть ее. Мне никогда не удавалось это сделать, но я всегда этого хочу, и я всегда мыслю позитивно и считаю, что это возможно. Путь очень длинный. Нужно думать о каждом отдельном матче. Сначала это не имеет значения – хочется побеждать, с кем бы вы ни играли. Поэтому мы хотим победить.

Мы знаем, что путь будет очень трудным, как и всегда. Нам ни разу не удавалось дойти до конца, но я надеюсь, что этот год будет удачным, и мы сможем быть стабильными на протяжении всего сезона, чтобы бороться до конца.

– В интервью перед клубным чемпионатом мира Чоло (Диего Симеоне – Спортс’‘) сказал, что мечтает выиграть Лигу чемпионов.Все игроки говорят, что «Атлетико» нацелен на победу. Что думают в раздевалке, когда возникают сомнения?

– Нельзя сомневаться ни на секунду. Так должна думать вся команда. Так должны думать все игроки, руководство, тренеры, экипировщики, физиотерапевты, врачи... Так должны думать все.

Если вы мыслите позитивно и считаете что-то возможным, то это на самом деле возможно. А если вы так не считаете, если так не думают все в клубе, то все гораздо сложнее. Поэтому нужно убедить себя, что это возможно. Все знают, что будет нелегко, но мы все можем сделать все, что в наших силах, выложиться на поле. Это единственный способ добиться цели – выкладываться полностью в каждом матче и идти до конца, – сказал голкипер «Атлетико ».