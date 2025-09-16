  • Спортс
Симеоне о «Ливерпуле»: «Они очень сильны, но «Атлетико» постарается направить игру по своему сценарию. У них будет больше опций во 2-м тайме, возможно, но с самого начала нас 11 на 11»

Диего Симеоне похвалил игру «Ливерпуля».

Завтра мерсисайдцы примут «Атлетико» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

«Великолепный соперник, замечательные болельщики и стадион, а также тренер, который вывел их на самый высокий уровень. Они очень сильны, но мы постараемся направить игру по нашему сценарию.

Мы играем 11 на 11. Потери есть, да, возможно, у них будет больше опций во втором тайме, но с самого начала нас 11 на 11. Я думаю о том, как провести хороший матч и следовать линии последней игры (2:0 с «Вильярреалом» – Спортс’‘), быть решительными в штрафной соперника. Хочу, чтобы мы улучшались и росли как команда. Будет красивый матч».

О том, что больше всего нравится в «Ливерпуле»

«Вертикальность, быстрые переходы, они играют очень просто, нагружая штрафную... Им не нужно много передач, чтобы быстро перемещаться с одного фланга на другой. Это очень ненасытная команда, и будет тяжело», – сказал главный тренер «Атлетико». 

Источник: Marca
Источник: Marca
