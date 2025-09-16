  • Спортс
  • Ван Дейк о матче с «Атлетико» в ЛЧ: «Было больно проиграть им в 2020-м. Они никогда не сдаются, у них игроки и тренер мирового класса – мы должны быть готовы»
4

Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Матч 1-го тура общего этапа ЛЧ пройдет на «Энфилде» в среду.

«Мы проиграли им [в 2020 году], и тогда было очень больно вылетать. Это команда, которая очень усердно работает, у них тренер мирового класса – то, что он работает там так долго, говорит о многом. Мы очень уважаем их, у них игроки мирового класса, вратарь мирового класса – я могу продолжать и продолжать.

Они никогда не сдаются, таков их менталитет. Возможно, они начали выступление в чемпионате не лучшим образом, как им бы хотелось, но это тоже часть их кампании, и они хотят добиться успеха.

Мы должны быть готовы. Сегодня у нас была хорошая тренировка, а теперь пришло время подготовиться дома и быть готовыми к завтрашнему дню», – сказал защитник «Ливерпуля».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
