Слот об «Атлетико»: «Они хорошо выступают в Ла Лиге много лет и смогли дважды выиграть чемпионат, борясь с «Реалом» и «Барселоной». Против них очень тяжело играть»

Арне Слот высказался об «Атлетико» перед матчем.

«Ливерпуль » примет «матрасников» сегодня в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 22:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию .

«Когда я был в «Фейеноорде » в Эредивизи , мы знали, что переходя с воскресенья на среду нужно сделать два шага вперед, если только на выходных ты не играл против «Аякса» или ПСВ.

Но в Премьер-лиге качество то же самое или даже на ступень выше, так что снова очень трудный матч, потому что «Атлетико » так хорошо выступает в Ла Лиге . Столько лет с Диего Симеоне, и даже смог дважды выиграть чемпионат, когда приходится играть против «Реала» и «Барселоны».

Снова команда, против которой очень тяжело играть – из-за их менталитета, командной игры и качества», – сказал главный тренер «Ливерпуля».