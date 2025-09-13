  • Спортс
  Глава «Фенербахче» Коч: «Моуринью выкладывался по полной и был важным человеком для меня, но мы не видели света в конце тоннеля в плане борьбы за титул. Футбол не соответствовал ДНК клуба»
Президент «Фенербахче» объяснил увольнение Жозе Моуринью.

«Мне было сложно расставаться с Моуринью, но не из-за того, что это большая фигура, и не из-за того, что скажет пресса или какими будут финансовые последствия.

Моуринью для меня был важен по-человечески. Он проводил время с моей дочкой, приходил к нам домой, ужинал с моей женой. Но нам пришлось быть реалистами. Мы оценили прошлый сезон и не увидели футбола, соответствующего ДНК «Фенербахче». Мы часто пропускали в первом тайме, а потом отыгрывались.

Мы думали, что будут изменения, у нас были хорошие летние сборы, но в первых пяти матчах футбол был таким же, как и в прошлом году.

Проиграть «Бенфике» – это нормально, это завсегдатай Лиги чемпионов, но меня беспокоил стиль игры. Мы не видели света в конце тоннеля в плане борьбы за чемпионство, поэтому пришлось расстаться.

Моуринью выкладывался по полной, работал с восьми утра до восьми вечера. Дни напролет проводил на базе. У нас не было никаких претензий к его трудовой этике», – сказал Али Коч.

