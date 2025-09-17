Анри об «Арсенале»: «Ни у кого нет такого глубокого состава, у них почти две команды. В этом году просто необходимо что-то выиграть, от этого не скроешься»

Тьерри Анри считает, что у «Арсенала» самый глубокий состав в текущем сезоне.

«Я могу сказать, что сейчас ни у кого нет такого глубокого состава, как у «Арсенала », с точки зрения качества.

Некоторые команды могут составить им хорошую конкуренцию с точки зрения стартового состава, но если посмотреть на весь их состав, то это почти две команды.

Если взглянуть на тех, кто сегодня на скамейке запасных, к тому же все еще не хватает [Мартина ] Эдегора, Кая Хавертца , Букайо Сака , Габриэла Жезуса… Если посмотреть на это, то команда хорошо подготовлена ​​к игре во всех турнирах.

Но давайте будем честны: в этом году просто необходимо что-то выиграть. Это необходимо, от этого не скроешься», – сказал экс-нападающий «Арсенала» в эфире CBS Sports, посвященному Лиге чемпионов.