Анри об «Арсенале»: «Ни у кого нет такого глубокого состава, у них почти две команды. В этом году просто необходимо что-то выиграть, от этого не скроешься»
Тьерри Анри считает, что у «Арсенала» самый глубокий состав в текущем сезоне.
«Я могу сказать, что сейчас ни у кого нет такого глубокого состава, как у «Арсенала», с точки зрения качества.
Некоторые команды могут составить им хорошую конкуренцию с точки зрения стартового состава, но если посмотреть на весь их состав, то это почти две команды.
Если взглянуть на тех, кто сегодня на скамейке запасных, к тому же все еще не хватает [Мартина] Эдегора, Кая Хавертца, Букайо Сака, Габриэла Жезуса… Если посмотреть на это, то команда хорошо подготовлена к игре во всех турнирах.
Но давайте будем честны: в этом году просто необходимо что-то выиграть. Это необходимо, от этого не скроешься», – сказал экс-нападающий «Арсенала» в эфире CBS Sports, посвященному Лиге чемпионов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metro
