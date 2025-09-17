«Арсенал» обыграл испанские клубы 6 раз подряд первым в истории ЛЧ/КЧ
«Арсенал» обыграл на выезде «Атлетик» (2:0).
Лондонцы стали первым в истории Лиги чемпионов и Кубка чемпионов клубом, одержавшим 6 побед подряд над соперниками из Испании.
Ранее «канониры» обыграли «Севилью» (дважды), «Жирону» и «Реал» (дважды).
Замены мечты: Артета выпустил двоих – они сразу все решили. Победный старт «Арсенала» в ЛЧ
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
