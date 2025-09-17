«Арсенал» обыграл испанские клубы 6 раз подряд первым в истории ЛЧ/КЧ

«Арсенал» обыграл на выезде «Атлетик » (2:0).

Лондонцы стали первым в истории Лиги чемпионов и Кубка чемпионов клубом, одержавшим 6 побед подряд над соперниками из Испании .

Ранее «канониры» обыграли «Севилью» (дважды), «Жирону» и «Реал » (дважды).

Замены мечты: Артета выпустил двоих – они сразу все решили. Победный старт «Арсенала» в ЛЧ