«Реал» выиграл все 5 матчей у «Марселя» в ЛЧ/КЧ – рекорд «Мадрида» со 100%-м результатом против одного соперника
«Реал» выиграл все 5 матчей у «Марселя» в главном еврокубковом турнире.
Во вторник команда Хаби Алонсо одолела «олимпийцев» (2:1) в 1-м туре.
Победы во всех 5 матчах в Лиге чемпионов/Кубке чемпионов – это рекорд для «Мадрида» со стопроцентным результатом в серии против одного соперника.
«Реал» глупо удалился, потерял двоих – но вылез за счет дубля Мбаппе. Изобрели себе проблемы в ЛЧ
