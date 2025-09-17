«Реал» выиграл все 5 матчей у «Марселя» в ЛЧ/КЧ – рекорд «Мадрида» со 100%-м результатом против одного соперника

«Реал» выиграл все 5 матчей у «Марселя» в главном еврокубковом турнире.

Во вторник команда Хаби Алонсо одолела «олимпийцев» (2:1) в 1-м туре.

Победы во всех 5 матчах в Лиге чемпионов/Кубке чемпионов – это рекорд для «Мадрида » со стопроцентным результатом в серии против одного соперника.

«Реал» глупо удалился, потерял двоих – но вылез за счет дубля Мбаппе. Изобрели себе проблемы в ЛЧ