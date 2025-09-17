Де Дзерби об 1:2 с «Реалом»: «Марсель» мог победить. Жаль, что в большинстве не встречали всей командой соперника на 20-30 метров выше»

Роберто Де Дзерби оценил поражение от «Реала» (1:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Я очень раздосадован, ведь мы могли победить. У нас много новичков, и очень непросто сделать так, чтобы они сыгрались в сжатые сроки. Но я уже сказал своей команде, что сегодня мы сделали достаточно, чтобы результат получился иным.

Я убежден, что мы сегодня могли победить. Думаю, в первые 20 минут мы вели себя слишком скромно, но потом раскрепостились. Мне очень жаль, что, оставшись в большинстве, мы не смогли всей командой встречать соперника на 20-30 метров выше. Тогда победа была бы более реальной», – сказал тренер «Марселя ».