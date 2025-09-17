Насри о 2-м пенальти «Реала»: «Я не вижу здесь 11-метрового. Если судья дал его, чтобы компенсировать красную Карвахаля, тогда не надо было давать карточку. Хотелось бы объяснений»

Самир Насри недоволен вторым пенальти «Реала» в игре с «Марселем».

Мадридский клуб одержал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:1). Оба гола «Реал » забил с пенальти – дважды отличился Килиан Мбаппе .

Второй 11-метровый был назначен на 79-й минуте за попадание мяча в руку Факундо Медине , который в подкате пытался отобрать его у Винисиуса.

«Можно подумать, что я предвзят, но я не вижу здесь пенальти. Он подкатился, мяч попал ему в руку – такое не свистят.

Если арбитр дал красную карточку [Карвахалю] и назначил это, чтобы компенсировать, тогда не надо было давать красную. Будь это любая другая команда, мы бы также говорили о скандале.

Мне бы хотелось услышать объяснения арбитра, чтобы понять, почему он назначил пенальти», – сказал экс-полузащитник «Марселя » и «Ман Сити» в эфире Canal+.