«Реал» пропустил от «Марселя» после ошибки Гюлера – Гринвуд перехватил мяч у хавбека в центре поля, протащил к штрафной и отдал ассист на Веа
«Реал» пропустил гол от «Марселя» из-за ошибки Арды Гюлера.
Встреча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов проходит в Мадриде (1:1, первый тайм).
На 22-й минуте Мэйсон Гринвуд перехватил мяч у Гюлера в центре поля и разогнал атаку «Марселя».
Изображения: скриншоты трансляции Okko
Англичанин протащил мяч к штрафной мадридцев и выкатил под удар Тимоти Веа. Американец открыл счет в матче.
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию.
