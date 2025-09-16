«Реал» пропустил от «Марселя» после ошибки Гюлера – Гринвуд перехватил мяч у хавбека в центре поля, протащил к штрафной и отдал ассист на Веа

«Реал» пропустил гол от «Марселя» из-за ошибки Арды Гюлера.

Встреча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов проходит в Мадриде (1:1, первый тайм).

На 22-й минуте Мэйсон Гринвуд перехватил мяч у Гюлера в центре поля и разогнал атаку «Марселя ».

Изображения: скриншоты трансляции Okko

Англичанин протащил мяч к штрафной мадридцев и выкатил под удар Тимоти Веа. Американец открыл счет в матче.

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию .