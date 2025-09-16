Мбаппе забил 56-й гол в ЛЧ и вышел на 7-е место в списке бомбардиров турнира, сравнявшись с ван Нистелроем

Килиан Мбаппе вышел на 7-е место по голам в Лиге чемпионов.

Форвард «Реала » забил «Марселю» с пенальти в 1-м туре общего этапа ЛЧ (1:1, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Этот гол стал 56-м для Мбаппе в Лиге чемпионов. Француз сравнялся с Рудом ван Нистелроем и делит с нидерландцем 7-е место в списке лучших бомбардиров турнира.

Их опережают Томас Мюллер (57), Рауль (71), Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (105), Лионель Месси (129) и Криштиану Роналду (140).