Фанаты «Марселя» устроили стычку с полицией возле «Бернабеу» перед игрой с «Реалом». Толпу разгоняли дубинками
Фанаты «Марселя» столкнулись с мадридской полицией.
«Реал» принимает «Марсель» в 1-м туре общего этапа ЛЧ (1:1, первый тайм).
Перед игрой возле стадиона «Сантьяго Бернабеу» возникла стычка между гостевыми болельщики и местными представителями правопорядка.
Конная полиция применила дубинки для разгона фанатов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
