  Фанаты «Марселя» устроили стычку с полицией возле «Бернабеу» перед игрой с «Реалом». Толпу разгоняли дубинками
Фанаты «Марселя» устроили стычку с полицией возле «Бернабеу» перед игрой с «Реалом». Толпу разгоняли дубинками

Фанаты «Марселя» столкнулись с мадридской полицией.

«Реал» принимает «Марсель» в 1-м туре общего этапа ЛЧ (1:1, первый тайм). 

Перед игрой возле стадиона «Сантьяго Бернабеу» возникла стычка между гостевыми болельщики и местными представителями правопорядка. 

Конная полиция применила дубинки для разгона фанатов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
