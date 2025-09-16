  • Спортс
  • Захарова о словах Ракицкого про игру за «Зенит»: «Думаю, он имел в виду свое личное время. Страна у нас свободная, взрослые могут и таким заниматься. Главное – детям не пропагандировать свои извращения»
Захарова о словах Ракицкого про игру за «Зенит»: «Думаю, он имел в виду свое личное время. Страна у нас свободная, взрослые могут и таким заниматься. Главное – детям не пропагандировать свои извращения»

Мария Захарова отреагировала на слова Ярослава Ракицкого об игре за «Зенит».

Ранее украинский футболист нецензурно высказался о периоде выступлений в России.

«Думаю, он имел в виду то, как проводил свое личное время.

Страна у нас свободная. Взрослые люди могут и такими вещами заниматься. Главное, чтобы детям не пропагандировали свои извращения», – сказала директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

Депутат Свищев о словах Ракицкого: «Предатель для своей страны, для «Зенита». Когда платили деньги, все нормально было. Может, он в алкогольном или наркотическом состоянии это говорил»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
