«Локомотив» не проигрывает с июля – 5 побед, 4 ничьих
Серия «Локомотива» без поражений достигла 9 игр.
Команда Михаила Галактионова сегодня обыграла «Акрон» (3:1) в FONBET Кубке России.
С начала августа железнодорожники провели 9 матчей в чемпионате и Кубке. Они одержали 5 побед и 4 раза сыграли вничью.
20 сентября «Локомотив» отправится в гости к «Динамо» Махачкала.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
