«Локомотив» не проигрывает с июля – 5 побед, 4 ничьих

Серия «Локомотива» без поражений достигла 9 игр.

Команда Михаила Галактионова сегодня обыграла «Акрон» (3:1) в FONBET Кубке России.

С начала августа железнодорожники провели 9 матчей в чемпионате и Кубке. Они одержали 5 побед и 4 раза сыграли вничью.

20 сентября «Локомотив» отправится в гости к «Динамо» Махачкала.

