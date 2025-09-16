  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джейми О′Хара: «Никогда не видел настолько плохой игры «МЮ», становится хуже и хуже. Игроки не понимают систему, а Аморим высокомерен и зациклен на своих идеях»
3

Джейми О′Хара: «Никогда не видел настолько плохой игры «МЮ», становится хуже и хуже. Игроки не понимают систему, а Аморим высокомерен и зациклен на своих идеях»

Джейми О′Хара назвал Рубена Аморима высокомерным.

«С точки зрения игры улучшений нет. Они хорошо сыграли против «Арсенала», проиграли дома, провели достойную игру, но не забили. Они совершенно ужасно смотрелись против «Гримсби», шокировали своей игрой, шокировали в матче с «Манчестер Сити» и играли средне против «Бернли». Им была очень нужна ошибка игрока «Бернли», чтобы выиграть матч. Если бы этого не случилось, они бы набрали всего два очка. Это неприемлемо для «Манчестер Юнайтед».

Я понимаю,что они хотят поддержать тренера, они хотят стабильности, но простите, я никогда не видел такой плохой игры «Манчестер Юнайтед». Ситуация становится все хуже и хуже. И вы не можете сказать, что внезапно все изменится и они станут лучше. Его поддержали, у него есть игроки, и они по-прежнему ужасны. Схема не работает, у них нет фирменного стиля, игроки совершенно не уверены в себе, когда команда не владеет мячом.

Они не понимают систему, не могут заставить ее работать, а Рубен Аморим так высокомерен и зациклен на своих идеях: «Я буду играть так». По сути, вы каждую неделю говорите команде: «МЮ» должен действовать именно так, и давайте поработаем над этим и победим», – сказал бывший футболист «Тоттенхэма» в эфире Sky Sports.

«Бавария» против «Челси». Кто победит?385 голосов
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football365
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoАрсенал
logoБернли
logoГримсби Таун
logoпремьер-лига Англия
logoДжейми О′Хара
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бруну был бы звездой в «Реале» или «Барселоне», но в проблемном «МЮ» не получает заслуженного признания. Система Аморима вообще не подходит игроку». Паллистер о капитане
21сегодня, 16:28
Джейми О′Хара: «Это одна из худших команд «МЮ», которые я видел. Они ужасны и становятся хуже. 31 очко в 31 матче – это уровень зоны вылета. Не понимаю, как это может продолжаться»
17сегодня, 14:08
Кин про «МЮ» при Амориме: «У игроков нет веры, сколько бы он ни говорил «это наше направление». Мы дали ему возможность оправдать доверие. Посмотрите на результаты, они не радуют»
43вчера, 20:08
Главные новости
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» победил «Акрон» в гостях, «Пари НН» играет с «Динамо» Махачкала, «Оренбург» по пенальти одолел «Рубин»
7013 минут назадLive
«Локомотив» не проигрывает с июля – 5 побед, 4 ничьих
214 минут назад
Дьокереш рассек затылок, столкнувшись головами с Магальяэсом в игре с «Атлетиком». Форварду «Арсенала» наложили повязку, он продолжил матч
320 минут назадФото
Кто, кроме Анчелотти, брал кубок с «Миланом»? Тест для ценителей ЛЧ
28 минут назадТесты и игры
«Реалу» интересен Салиба. «Арсенал» делает все для сохранения защитника, переговоры о новом контракте идут успешно
430 минут назад
BBC: «Мудрик контактировал с мельдонием в сборной Украины». В УАФ заявили, что «ни один сотрудник ассоциации, тренер или врач не вовлечен в это»
2559 минут назад
Депутат Свищев о словах Ракицкого: «Предатель для своей страны, для «Зенита». Когда платили деньги, все нормально было. Может, он в алкогольном или наркотическом состоянии это говорил»
36сегодня, 16:57
Мостовой о Станковиче: «Зарплата сумасшедшая, жизнь сумасшедшая – живи, наслаждайся. Его поведение – дополнительный хайп для «Спартака». Неделя прошла, а только об этом и говорят»
13сегодня, 16:49
Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»
193сегодня, 16:46Live
Угальде номинирован на звание игрока года КОНКАКАФ. Манфред стал лучшим бомбардиром РПЛ и сборной Коста-Рики в прошлом сезоне
8сегодня, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Бенжамен Менди перейдет в «Погонь». Экс-защитник «Ман Сити» подпишет 2-летний контракт с польским клубом
5 минут назад
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Мастури, Джавад и Грулев играют. Онлайн-трансляция
212 минут назадLive
«Барселона» сыграет с «ПСЖ» в ЛЧ на «Олимпик Льюис Компанис» (Diario Sport)
114 минут назад
«Акрон» проиграл 6 матчей подряд. Побед в игровое время нет с июля
116 минут назад
«Локомотив» обыграл «Акрон» в гостях – 3:1! Комличенко сделал дубль за минуту, Пестряков реализовал пенальти, у Попенкова автогол
1421 минуту назад
Комличенко забил 100‑й и 101-й голы в профессиональной карьере. Форвард «Локомотива» за минуту сделал дубль в игре с «Акроном» в Кубке
539 минут назад
Алонсо про Карвахаля: «Его соревновательный ген почти не изменился. Уже в первый сезон Дани многое дал «Реалу» и выиграл ЛЧ. Мы должны давать таким игрокам расцветать»
644 минуты назад
Рахимов об отмене гола «Рубина» в матче с «Оренбургом»: «Нужно поцеловать соперника, прежде чем забить, наверное. Нет там удара локтем – ни в шею, ни в лицо»
157 минут назад
«Атлетик» – «Арсенал». Дьокереш, Эзе, Мадуэке и Райс играют. Онлайн-трансляция
13сегодня, 16:47Live
Слот о поздних победах «Ливерпуля»: «Это говорит о том, насколько сложный у нас календарь на старте сезона. Люди скажут: «Вы играли с «Бернли». Но они пропустили 14 голов за весь прошлый сезон»
6сегодня, 16:46