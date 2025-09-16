Джейми О′Хара: «Никогда не видел настолько плохой игры «МЮ», становится хуже и хуже. Игроки не понимают систему, а Аморим высокомерен и зациклен на своих идеях»

Джейми О′Хара назвал Рубена Аморима высокомерным.

«С точки зрения игры улучшений нет. Они хорошо сыграли против «Арсенала », проиграли дома, провели достойную игру, но не забили. Они совершенно ужасно смотрелись против «Гримсби », шокировали своей игрой, шокировали в матче с «Манчестер Сити» и играли средне против «Бернли». Им была очень нужна ошибка игрока «Бернли », чтобы выиграть матч. Если бы этого не случилось, они бы набрали всего два очка. Это неприемлемо для «Манчестер Юнайтед ».

Я понимаю,что они хотят поддержать тренера, они хотят стабильности, но простите, я никогда не видел такой плохой игры «Манчестер Юнайтед». Ситуация становится все хуже и хуже. И вы не можете сказать, что внезапно все изменится и они станут лучше. Его поддержали, у него есть игроки, и они по-прежнему ужасны. Схема не работает, у них нет фирменного стиля, игроки совершенно не уверены в себе, когда команда не владеет мячом.

Они не понимают систему, не могут заставить ее работать, а Рубен Аморим так высокомерен и зациклен на своих идеях: «Я буду играть так». По сути, вы каждую неделю говорите команде: «МЮ» должен действовать именно так, и давайте поработаем над этим и победим», – сказал бывший футболист «Тоттенхэма» в эфире Sky Sports.