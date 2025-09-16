Джейми О′Хара: «Это одна из худших команд «МЮ», которые я видел. Они ужасны и становятся хуже. 31 очко в 31 матче – это уровень зоны вылета. Не понимаю, как это может продолжаться»

Джейми О′Хара раскритиковал «Манчестер Юнайтед».

Команда Рубена Аморима занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 4 очка после 4 туров.

«Они ужасны, они 100 процентов становятся хуже. Я не понимаю, как это может продолжаться. Они продолжают говорить, что хотят поддержать тренера, они собираются придерживаться [своей стратегии], они ужасны.

Это одна из худших команд «Манчестер Юнайтед », которые я когда-либо видел. Процент побед – один из худших со времен Второй мировой войны. Кажется, они набрали 31 очко в 31 игре, в которых принимали участие. Это уровень зоны вылета, это действительно так.

Они должны собраться с духом и признать, что у них не получается. Прогресса нет, улучшений нет. Единственное, что можно сказать об улучшении, – это то, что они подписали несколько достойных игроков в лице Бриана Мбемо и [Матеуса] Куньи », – сказал бывший футболист «Тоттенхэма» в эфире Sky Sports.