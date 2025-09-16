  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джейми О′Хара: «Это одна из худших команд «МЮ», которые я видел. Они ужасны и становятся хуже. 31 очко в 31 матче – это уровень зоны вылета. Не понимаю, как это может продолжаться»
10

Джейми О′Хара: «Это одна из худших команд «МЮ», которые я видел. Они ужасны и становятся хуже. 31 очко в 31 матче – это уровень зоны вылета. Не понимаю, как это может продолжаться»

Джейми О′Хара раскритиковал «Манчестер Юнайтед».

Команда Рубена Аморима занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 4 очка после 4 туров. 

«Они ужасны, они 100 процентов становятся хуже. Я не понимаю, как это может продолжаться. Они продолжают говорить, что хотят поддержать тренера, они собираются придерживаться [своей стратегии], они ужасны.

Это одна из худших команд «Манчестер Юнайтед», которые я когда-либо видел. Процент побед – один из худших со времен Второй мировой войны. Кажется, они набрали 31 очко в 31 игре, в которых принимали участие. Это уровень зоны вылета, это действительно так.

Они должны собраться с духом и признать, что у них не получается. Прогресса нет, улучшений нет. Единственное, что можно сказать об улучшении, – это то, что они подписали несколько достойных игроков в лице Бриана Мбемо и [Матеуса] Куньи», – сказал бывший футболист «Тоттенхэма» в эфире Sky Sports.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football365
logoДжейми О′Хара
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoБриан Мбемо
logoМатеус Кунья
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Маттеус о том, что Хенесс сравнил «Баварию» в ЛЧ с «Хоффенхаймом»: «Не совсем понимаю Ули. «Бавария» – одна из 6 лучших команд Европы и претендент на титул»
617 минут назад
Пол Мерсон: «Ливерпуль» меня не убеждает, они могли бы быть в середине таблицы. У них можно было бы отобрать 6 очков, и никто не стал бы спорить»
31сегодня, 13:39
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Оренбург» принимает «Рубин», «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала
32сегодня, 13:30Live
Скоулз о задачах «МЮ»: «Они просто должны попытаться каким-то образом попасть в верхнюю половину таблицы. Не понимаю, как можно быть амбициозным, наблюдая за происходящим»
27сегодня, 13:18
Федор Кудряшов: «Лимит вообще не нужен, это все искусственно. Он увеличивает стоимость российских игроков, когда это не совсем нужно»
43сегодня, 12:52
Энрике хочет победить в ЛЧ 2-й раз подряд: «Для меня труднее выиграть первый раз, чем второй или третий. Мы показали игрокам путь – теперь они знают, что способны на это»
14сегодня, 12:36
Ничья «Спартака» и «Динамо», «Зенит» не справился с «Балтикой» – итоги 8-го тура РПЛ в новом шоу «Про наш футбол»
сегодня, 12:36Видео
«Барселона» примет «Хетафе» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей
38сегодня, 12:14
Игорь Дивеев: «Очень нравится Италия, было бы интересно там пожить. Просто в шоке, как Венеция вообще стоит, на площади Синьории во Флоренции у меня челюсть отвисла»
53сегодня, 12:02
Игра в телеграме для знатоков – «Невидимка». Угадаете футболистов по размытому фото без подсказок?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Компани о смерти Хаттона: «Если вы были в Манчестере, то понимаете, каким великим был Рикки. Он как Томас Мюллер в Германии – только из другого вида спорта»
7 минут назад
37-летний Мата перешел в «Мельбурн Виктори» из «Вестерн Сидней»
234 минуты назадФото
«Оренбург» – «Рубин» – 0:0. Онлайн-трансляция. Безруков и Жезус играют
338 минут назадLive
Мбаппе – самый популярный капитан на 1-й тур Фэнтези ЛЧ. В топ-3 еще Кейн и Рафинья
42 минуты назадФэнтези
Гафин о гражданстве Дугласа: «Было бы логично считать его нелегионером, если бы он сыграл хотя бы 1 матч за сборную России. А так – для кого это все было сделано?»
11сегодня, 13:49
Игроки «Волны» из Ковернино 27 секунд стояли на месте в матче против «КДВ». Они ожидали прессинг от соперника
14сегодня, 13:35Видео
«Зенит» сыграет с «Ахматом». Сине-бело-голубые, приходите поддержать команду в кубковом матче против грозненцев!
1сегодня, 13:00Реклама
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого проиграл «Канвону», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Духайлем», «Бурирам Юнайтед» против «Дарул Такзим»
5сегодня, 11:58Live
Гендиректор «Динамо» о Ротенберге: «Мы уже принимаем помощь от Романа Борисовича в виде советов»
22сегодня, 11:52
Де Брюйне – самый популярный игрок «Наполи» в Фэнтези ЛЧ перед матчем с «Ман Сити»
сегодня, 10:55Фэнтези