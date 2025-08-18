Модрич после 2:0 «Милана» с «Бари» в Кубке: «Мой новый дом. Спасибо болельщикам за теплый прием на «Сан-Сиро»

Лука Модрич поблагодарил болельщиков «Милана» за теплый прием на «Сан-Сиро».

В воскресенье команда под руководством Массимилиано Аллегри обыграла «Бари » (2:0) в 1-м раунде Кубка Италии. Модрич провел первый официальный матч за «Милан » после перехода из «Реала». Он вышел на поле на 66-й минуте, заменив Самуэле Риччи .

«Мой новый дом! ❤️🖤

Огромное спасибо всем болельщикам за теплый прием и ту заботу, которую вы проявили ко мне вчера на «Сан-Сиро ». Увидимся в субботу!🙏🏻», – написал Лука Модрич после матча.