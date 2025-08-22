«Интер» и производитель спортивных часов Sector No Limits стали партнерами. Бренд создаст коллекцию часов с эмблемой клуба

«Интер» будет сотрудничать с производителем спортивных часов Sector No Limits.

«Футбольный клуб «Интер » объявляет о новом партнерстве с Sector No Limits, итальянским лидером в производстве спортивных часов, который станет официальным хронометристом «нерадзурри» с сезона-2025/26. Это соглашение стало первым партнерством Sector с футбольным клубом, знаменуя собой объединение двух культовых спортивных брендов, разделяющих общие ценности, такие как производительность, адреналин, инновации и совершенство.

С началом нового сезона Sector будет отмечать время на домашних матчах «Интера», работая над всеми официальными часами на стадионе «Сан-Сиро». В рамках сотрудничества Sector создаст эксклюзивную коллекцию часов, посвященную «Интеру», включая хронографы и модели, предназначенные только для хронометристов, вдохновленные цветами «нерадзурри» и украшенные культовым логотипом клуба. Это сочетание спортивного дизайна и соревновательного духа воспевает итальянское мастерство в футболе и часовом деле.

В течение сезона Sector и «Интер» также организуют ряд мероприятий для активного вовлечения болельщиков «нерадзурри» и поклонников бренда. Цель партнерства – укрепить эмоциональную связь со зрителями, предлагая контент и инициативы, которые позволяют делиться самыми важными моментами матча, всегда уделяя особое внимание времени», – говорится на сайте «Интера».

Фото: inter.it