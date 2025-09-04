Нкунку о «Челси»: «Многому научился. Когда я приехал, все было идеально, потом выбыл из-за травмы. Во 2-м сезоне чувствовал себя хорошо, но тренер принимал другие решения»

Кристофер Нкунку рассказал, что многому научился в «Челси».

«Когда я приехал, все складывалось идеально, но потом получил травму и выбыл на несколько месяцев. Очень хотел вернуться, но при возвращении возникла новая мышечная проблема. Во втором сезоне чувствовал себя хорошо, однако тренер принимал другие решения.

В «Челси » я многому научился. Хочу быть конкурентоспособным и выигрывать трофеи. Я уже играл на «Сан-Сиро » за сборную Франции против Италии – атмосфера была потрясающей, и теперь не терпится испытать ее с другой стороны.

Хорошо, что здесь у меня сразу четыре знакомых одноклубника – они помогут и на поле, и вне его. Я также поговорил с Тиаго Силвой – он сказал, что «Милан» – лучший клуб Италии», – сказал полузащитник «Милана », перешедший из лондонского клуба этим летом.