После матча «Родины» и «Факела» случилась массовая драка. В ней участвовали игроки и представители тренерских штабов
Матч «Родины» и «Факела» завершился крупной потасовкой.
Московский клуб обыграл соперника в 10-м туре Pari Первой лиги со счетом 2:0. После финального свистка игроки команд начали выяснять отношения, позже к ним присоединились представители тренерских штабов.
На пресс-конференции тренер «Факела» Игорь Шалимов рассказал, с чего все началось: «Игрок «Родины» показал жест, у нас все завелись. Была потасовка, такого жесткого, наверное, там, по-моему, не было. Потом три игрока [«Родины»] пришли в раздевалку, извинились и пожелали удачи».
После 10 туров Первой лиги «Родина» идет седьмой в таблице, «Факел» находится на третьем месте. В следующем матче клуб из Москвы 20 сентября сыграет в гостях с «Челябинском», воронежцы в тот же день встретятся на выезде с «Енисеем».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»
