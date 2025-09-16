После матча «Родины» и «Факела» случилась массовая драка. В ней участвовали игроки и представители тренерских штабов

Матч «Родины» и «Факела» завершился крупной потасовкой.

Московский клуб обыграл соперника в 10-м туре Pari Первой лиги со счетом 2:0. После финального свистка игроки команд начали выяснять отношения, позже к ним присоединились представители тренерских штабов.

На пресс-конференции тренер «Факела» Игорь Шалимов рассказал, с чего все началось: «Игрок «Родины» показал жест, у нас все завелись. Была потасовка, такого жесткого, наверное, там, по-моему, не было. Потом три игрока [«Родины»] пришли в раздевалку, извинились и пожелали удачи».

После 10 туров Первой лиги «Родина» идет седьмой в таблице, «Факел» находится на третьем месте. В следующем матче клуб из Москвы 20 сентября сыграет в гостях с «Челябинском», воронежцы в тот же день встретятся на выезде с «Енисеем».