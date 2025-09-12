  • Спортс
Первая лига. «Торпедо» примет «Волгу», «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом» в субботу, «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник

В Первой лиге пройдут матчи 10-го тура.

В пятницу «Торпедо» примет «Волгу». 

В субботу «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом» на выезде. 

В воскресенье «Ротор» сыграет с КАМАЗом. 

В понедельник «Урал» проведет гостевой матч с «Уфой», лидер таблицы «Факел» – с «Родиной». 

PARI Первая лига

10-й тур

Первая лига. 10 тур
14 сентября 14:00, Локомотив
Сокол
Не начался
Шинник
Первая лига. 10 тур
14 сентября 14:00, Волгоград-Арена
Ротор
Не начался
КАМАЗ
Первая лига. 10 тур
15 сентября 14:00, Нефтяник
Уфа
Урал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?36761 голос
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Александр Балабанов
