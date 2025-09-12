Первая лига. «Торпедо» примет «Волгу», «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом» в субботу, «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник

В Первой лиге пройдут матчи 10-го тура.

В пятницу «Торпедо » примет «Волгу ».

В субботу «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом » на выезде.

В воскресенье «Ротор» сыграет с КАМАЗом.

В понедельник «Урал » проведет гостевой матч с «Уфой», лидер таблицы «Факел» – с «Родиной».

PARI Первая лига

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги