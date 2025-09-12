Первая лига. «Торпедо» примет «Волгу», «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом» в субботу, «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник
В Первой лиге пройдут матчи 10-го тура.
В пятницу «Торпедо» примет «Волгу».
В субботу «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом» на выезде.
В воскресенье «Ротор» сыграет с КАМАЗом.
В понедельник «Урал» проведет гостевой матч с «Уфой», лидер таблицы «Факел» – с «Родиной».
PARI Первая лига
10-й тур
12 сентября 16:00, Арена Химки
Не начался
13 сентября 14:00, стадион Спартак
Не начался
14 сентября 05:00, им. Ленина
Не начался
14 сентября 14:00, Локомотив
14 сентября 14:00, Волгоград-Арена
15 сентября 14:00, Нефтяник
15 сентября 15:30, Нефтехимик
15 сентября 16:00, Центральный
15 сентября 16:30, Арена Химки
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Балабанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости