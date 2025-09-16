Анчелотти допустил, что Тиаго Силва может вернуться в сборную Бразилии: «Я не смотрю на возраст. Модрич в 40 лет был одним из лучших в «Реале», с 40-летним Мальдини я выиграл ЛЧ»
Карло Анчелотти допустил, что Тиаго Силва может вернуться в сборную Бразилии.
Защитнику «Флуминенсе» в сентябре исполнится 41 год. Он не выступал за национальную команду с 2022 года.
«Я хорошо его знаю. При мне он приходил и в «Милан», и в «ПСЖ». Не так давно мы с ним разговаривали.
Принимая решение о вызове игрока в сборную, я не смотрю на возраст. Если Тиаго Силва будет лучше кого-то другого, нет проблем.
В прошлом сезоне одним из лучших игроков «Реала» был Модрич, которому было 40 лет (40 лет ему исполнилось 9 сентября этого года – Спортс).
В 2007 году я выиграл Лигу чемпионов с «Миланом», капитану команды Мальдини было 40 лет (38 полных лет на момент финала – Спортс)», – сказал главный тренер бразильцев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
