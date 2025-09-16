Анчелотти допустил, что Тиаго Силва может вернуться в сборную Бразилии: «Я не смотрю на возраст. Модрич в 40 лет был одним из лучших в «Реале», с 40-летним Мальдини я выиграл ЛЧ»

Карло Анчелотти допустил, что Тиаго Силва может вернуться в сборную Бразилии.

Защитнику «Флуминенсе » в сентябре исполнится 41 год. Он не выступал за национальную команду с 2022 года.

«Я хорошо его знаю. При мне он приходил и в «Милан», и в «ПСЖ ». Не так давно мы с ним разговаривали.

Принимая решение о вызове игрока в сборную, я не смотрю на возраст. Если Тиаго Силва будет лучше кого-то другого, нет проблем.

В прошлом сезоне одним из лучших игроков «Реала» был Модрич , которому было 40 лет (40 лет ему исполнилось 9 сентября этого года – Спортс).

В 2007 году я выиграл Лигу чемпионов с «Миланом », капитану команды Мальдини было 40 лет (38 полных лет на момент финала – Спортс)», – сказал главный тренер бразильцев.