Гайич о книгах: «В школе изучали «Евгения Онегина», «Преступление и наказание», «Анну Каренину». Купил книгу на русском, пока до прочтения не дошел, это следующий шаг в познании языка»

Милан Гайич рассказал о книгах, которые прочитал.

– У вас прекрасный русский язык. Книги на русском читаете?

– Я умею читать на русском языке, в прошлом году даже купил одну книгу, но пока до прочтения ее не дошел. Прочтение книги на русском языке – это мой следующий шаг в познании языка.

– Какую последнюю книгу прочитали?

– Про легион Древнего Рима.

– Больше нравится исторический жанр?

– У меня нет какого-то любимого жанра. Я читаю книги разных направлений.

– В школе какую русскую литературу изучали? Была ли обязательной в школьной программе?

– Да, конечно, изучали. «Евгений Онегин», «Преступление и наказание» про Раскольникова, «Анна Каренина». Я учился в гимназии, и там было разделение на технические и гуманитарные классы. В гуманитарном классе, куда я и пошел, было обязательным изучение мировой литературы, – сказал защитник ЦСКА Милан Гайич.