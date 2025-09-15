Гайич о Москве: «Один из лучших городов мира, нам с семьей все нравится. Здесь найдешь все необходимое, а из Бордо надо было ехать в другой город или даже страну»

Милан Гайич назвал Москву одним из лучших городов мира.

– Сербия, Франция, Россия – это страны, где вы прожили больше трех лет. Где вам комфортнее всего?

– Дома в Сербии всегда лучше (улыбается).

Не будем брать во внимание, что Сербия – это мой родной дом, поэтому скажу следующее: я побывал во многих городах Европы, и Москва для меня – один из лучших городов мира. Но только при условии, если бы погода была тут чуть лучше (смеется).

– Почему?

– У меня хорошее настроение всегда появляется с хорошей погодой за окном.

Если говорить про сравнение Бордо и Москвы, то французский город больше семейный. Он маленький, население около миллиона человек, спокойный, нет таких пробок, как в Москве.

В столице России больше возможностей, все, что тебе надо, ты найдешь, а в Бордо порой для этого надо было ехать в другой город или даже страну. Поэтому моей семье и мне, в частности, все в Москве нравится, – сказал защитник ЦСКА Гайич.